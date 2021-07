Po všech výtkách, v čem a jak byla Američany vedená invaze do Afghánistánu po útocích z 11. září 2001 špatná, by měli tito kritici odchod USA ze země kvitovat s uspokojením. Z Moskvy i Pekingu však překvapivě zaznívají slova o „unáhleném“ stažení a o mocenském vakuu. Taková situace totiž už nastala po odchodu sovětských vojsk a vítězný islámský ultrakonzervativní Tálibán pak nabídl útočiště islamistické al-Káidě, která před 20 lety zosnovala atentáty v New Yorku a ve Washingtonu.