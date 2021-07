Zatím jde jen o záložní plán, hnutí ANO se na něj nicméně připravuje. Pokud by po letošních volbách byla zablokovaná situace a nedařilo se sestavit vládu, může ANO zamířit doprava. A pokusit se vytvořit vládu s ODS.

Spekulace přiživil svým nedávným vyjádřením poslanec ANO a hejtman Ivo Vondrák, když na serveru Seznam Zprávy řekl, že by si troufl na celostátní úrovni navázat na spojenectví, která uzavřel ve svém domovském Moravskoslezském kraji. „Rád pomohu s povolebním vyjednáváním, nabízel jsem to panu premiérovi, když jsme se viděli tady v Ostravě. Mám zkušenosti s vládnutím s ODS i KDU-ČSL, znám tam spoustu lidí. V tomto nabízím spolupráci, jejímž cílem by měla být středopravicová vláda,“ prohlásil Vondrák. Předseda ODS Petr Fiala na jeho slova hned reagoval, že to snad ani nemůže myslet vážně.

Plán hnutí ANO však podle informací HN počítá s dlouhodobějším časovým výhledem. A v neoficiálních rozhovorech to připouštějí i někteří představitelé ODS.