Už přes týden patří evropské covid pasy k povinné výbavě všech, kdo chtějí po kontinentu cestovat. V některých zemích fungují dokonce od června a Češi si je mohou pořídit i do nedávno spuštěné aplikace Tečka. Podle ministerstva zdravotnictví ale není vydávání covid pasů právně plně pojištěno, zákon, který by to změnil, ale ani na několik pokusů neprošel sněmovnou. Resort vedený Adamem Vojtěchem (ANO) proto nyní připustil, že o jeho další prosazení se zatím pokoušet nebude.

Stále ale varuje, že současný způsob vydávání certifikátů funguje na základě mimořádného opatření, které by podle jeho názoru mohly shodit soudy a vydávání covid pasů tím zablokovat. Podle kritiků ministerského návrhu ale nic takového nehrozí a novela byla špatně připravená.