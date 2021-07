Podnikatel David Melichar chce se svým start-upem Aptien vymýtit ve firmách zbytečné papírování a zbavit je veškeré šuplíkové evidence. Kancelářský software, který tým Aptienu vyvinul, pomůže majitelům podniků i jejich provozním pracovníkům s každodenní černou prací. Projekt, s nímž plánuje Melichar více uspět i v cizině, nyní zaujal i fond J&T Ventures. Ten do start-upu nasype nižší desítky milionů korun.

Aby ale podnikatel dokázal v technologickém byznysu prorazit, musel nejdříve opustit vlastní slušně rozjetou poradenskou firmu a vydat se za zkušenostmi na druhý břeh Atlantiku. Ve Spojených státech, jak sám uvádí, se mu otevřely oči. Nejenom v přístupu k vlastnímu softwaru, ale i v náhledu na byznys jako takový.

Software Aptienu zastřešuje veškeré firemní papírování. Koordinuje řízení práce, dodává základní informace o zákaznících, zaměstnancích a náležitostech spojených s jejich přijímáním a odchodem. Hlídá také vybavení, smlouvy a další administrativní náležitosti provozu podniků. Mezi klienty Aptienu jsou například fastfood McDonald’s, obchod Decathlon, čerpací stanice OMV, ministerstvo zdravotnictví nebo pražský magistrát. Největší uplatnění vidí ve středních a menších firmách.

„Často jsou informace ve firmách rozházené a fragmentované. Náš systém je shromažďuje na jednom místě. Přitom nejsme technologicky orientovaný start-up, ale řešíme reálné situace. Tedy neviditelnou a nudnou práci, kterou podstupují všechny podniky. Zkrátka modřiny dennodenního provozu, na které když se zatlačí, tak firma řekne au,“ tvrdí šéf Melichar s tím, že jako poradce měl možnost poznat velkou škálu firem a jejich dennodenní problémy. Zkušenosti z bývalého zaměstnaní nyní uplatňuje v aktuálním byznysu.

Jak uvádí, jeho start-up je někde na půl cesty mezi podnikovými informačními systémy firmy SAP a excelovými tabulkami. Právě Excel označuje za šedou informatiku podniků. „Řídí velkou část provozu firem, říkáme tomu šuplíková evidence. Všichni o ní ale tvrdí, že neexistuje,“ dodává s potutelným úsměvem Melichar.

Základem softwaru Aptienu je databáze a nese auditní stopu. Zaznamenává, co který člověk udělal, uživatelé přes něj mohou komunikovat, umí i připomínat termíny. Právě to Melichar označuje za jednu z klíčových vlastností. „Excel je pouze dvourozměrný, dá se operovat pouze s tím, co je v té tabulce. Kdežto v databázi se dají věci prolinkovat mezi sebou. Přesně takhle provázaná a síťová je i realita,“ přibližuje Melichar a tvrdí, že v jeho softwaru zvládne i obyčejný zaměstnanec naklikat vše potřebné bez rozsáhlých znalostí IT .

Právě široké užití označuje podnikatel jak za výhodu, tak za nevýhodu. „Sice dokážeme splnit více požadavků, ale nikdy nemůžeme jít proti specializovaným produktům. Většina firem ale cílí na jednoduchost,“ dodává Melichar, jenž má nyní deset zaměstnanců. Tým se má však brzy skokově rozrůst, především kvůli zmíněné investici J&T Ventures. Velikost odkoupeného podílu nechtěl Melichar prozradit.

„Aptien flexibilně řeší reálné potřeby firem. Stojí za ním lidé s mezinárodními zkušenostmi, kteří míří na obrovský trh s rostoucím potenciálem. Díky investici teď mohou svůj produkt dotáhnout a naplno se opřít do obchodu,“ uvedl Martin Kešner, investiční ředitel fondu J&T Ventures, který je součástí holdingu J&T Capital Partners. S tím souhlasí i Melichar, který je rád, že se mu díky finanční injekci trochu uvolní ruce na samotný produkt.

„Jednání s investory byla velmi dlouhá a náročná. Po několika jednáních s řadou soukromých investorů jsme přesvědčili J&T Ventures. Jeho investice umožní růst Aptienu a další kola investování. Fond byl velkou výjimkou, ostatní investoři si chtěli urvat co největší podíl firmy hned na začátku,“ popisuje Melichar s tím, že o takové přibouchnutí vrátek pro další kola investic neměl zájem.

Jeho dalším cílem je zahraniční expanze do anglicky mluvících zemí. Nevyhýbá se však ani asijskému trhu. Ze 150 klientů zatím ti zahraniční tvoří desetinu, jejich poměr se má díky investici přetočit. Aptien hodlá uspět na globálním trhu, kde přitom narazí na řadu konkurenčních firem jako americké podniky Airtable, Apptivo nebo izraelský Monday.

Jejich softwary používají stovky tisíc firem a například Monday byl v roce 2019 oceněn téměř na dvě miliardy dolarů. V jejich stopách by rád šel i Aptien, který přitom nejdříve vůbec neměl být samostatným projektem, ale součástí poradenské firmy Cortis a jejím podpůrným nástrojem.

Jako svébytnou firmu zakládal Melichar start-up pod jménem OneSoft Connect v roce 2014, kdy se podruhé vypravil do Ameriky. Dva roky před tím tam byl za podpory vládní agentury CzechInvest. V srdci světového vývoje softwaru v kalifornském Silicon Valley strávil půl roku jako jeden z vybraných start-upů v americkém akcelerátoru FounderSpace. A jak říká, první věc, kterou se naučil, bylo navazovat kontakty. „Otevřenost Američanů v případě networkingu je neskutečná. Už jenom tím, že si hned tykají, je seznámení snadnější,“ tvrdí šéf start-upu.

Kvůli rozjíždějícímu se byznysu skončil i jako lektor na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde přednášel přes pět let předmět service management. Na VŠE pro sebe ale neviděl budoucnost a vedle byznysu na to neměl čas. Další významný mezník přišel letos na jaře, kdy firma prošla rebrandingem. Původní název OneSoft Connect vystřídal Aptien, hlavním důvodem bylo zvyšující se riziko právního sporu o značku. Jméno OneSoft již používalo několik existujících firem, hrozil i problém v odlišení se na trhu vzhledem k plánované expanzi.