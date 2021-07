To hlavní, co Česko po říjnových volbách potřebuje, je nový stát. Stát digitálnější, nejspíš o dost menší a hlavně vstřícnější. Takový totiž ani zdaleka nemáme, byť nám ho politici slibují už třicet let. A dnes, necelých sto dní před volbami, se bohužel zdá, že takový stát nebudeme mít ještě dlouho.

Pokud by měly volby dopadnout tak, jak nyní naznačují průzkumy a modely, o vládu se bude opět pokoušet především Andrej Babiš a jeho ANO – strana, která o modernizaci státu namluvila asi nejvíc, ale za posledních osm let pro ni udělala snad ještě méně než kdokoliv předtím. Babišovi hodlá po volbách k vládě pomoci prezident Miloš Zeman, a když se mu do sněmovny dostanou ještě třeba komunisté nebo sociální demokraté a dokáže se na podpoře domluvit i s SPD nebo třeba Přísahou, klidně tu může spravovat stát celé další volební období. Což jsou další čtyři roky čekání na státní aparát, jaký mají k dispozici lidé třeba v Německu, Rakousku, Velké Británii nebo Estonsku. Aparát, ve kterém by nemusely mít tisíce lidí každoročně obavy, že při vyplňování stohů dokumentů přehlednou nějakou drobnost a úředník na ně pak zaklekne a ztrestá je.