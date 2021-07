„Prosím, připoutejte se. Za pár minut budeme startovat.“ Po tomto pokynu si zamáčknete přezky a začnete nervózně sledovat odpočet. Nebude to trvat dlouho a pod vašima nohama se probudí k životu ohnivá bestie, která se pokusí přervat gravitační sevření naší rodné hroudy. Zážeh! Všechno se třese, ale naštěstí to netrvá dlouho. Po asi dvou minutách loď ztichne a vy pocítíte ztrátu váhy. Stejně jako stovky jiných před vámi jste dosáhli hranice vesmíru. Zatímco většina předchozích musela projít náročným výcvikem, vám stačilo „jediné“: koupit si místo v kosmické lodi.

Co se zdá jako nepříliš povedený úvod béčkového sci‑fi, se brzy stane realitou všedních dní. V neděli se totiž do „vesmíru“ podívala první soukromá kosmická loď s turisty! Vesmírný turismus sice není nic nového – historicky se už platící zákazníci do vesmíru podívali – jenže ti se do vesmíru dostali na palubě lodí patřících národním státům. A tentokrát tomu tak nebylo. Kosmickou loď totiž vyslala soukromá společnost. Zatímco 20. století bylo ve znamení kosmického závodu mezi dvěma supervelmocemi, Sovětským svazem a USA, ve 21. století se kosmický závod roztáčí mezi úplně jinými hráči. Do souboje se dalo několik excentrických miliardářů snažících se postavit lodě schopné otevřít vesmír masám. Richard Branson, Jeff Bezos a Elon Musk, trojice jmen, okolo které se to všechno točí.