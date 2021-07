V Británii nyní testy denně odhalí víc pozitivních případů nemoci covid-19 než loni na podzim během druhé vlny pandemie. Navzdory tomu se země chystá na úplné zrušení všech zbývajících omezení zavedených kvůli šíření koronaviru. Definitivní rozhodnutí má padnout v pondělí, ale politici už oznámili, že se chtějí držet plánu, a to skončit s omezeními přesně za týden, tedy 19. července. Poukazují na to, že se vir nyní sice rychle šíří, díky postupujícímu očkování ale kvůli němu do nemocnice musí jen minimum lidí ve srovnání s předchozími vlnami. Řada odborníků přesto namítá, že se vláda chová nezodpovědně a příliš riskuje.

Od příštího pondělí by se v Anglii měly otevřít například noční kluby a přestanou platit omezení týkající se maximálního počtu účastníků veřejných akcí či shromáždění. Už nebude nutné zakrývat si obličej rouškou, a to ani v uzavřených prostorách, přestane být nutné používat certifikáty o očkování, negativním testu nebo prodělání covidu. Ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku bude rozvolňování pomalejší.