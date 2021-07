Evropská centrální banka po roce a půl dlouhých příprav představila revizi své strategie. Dohoda rady guvernérů byla očekávána až na konci léta, ale přišla již nyní, což samo o sobě může mírně snižovat nejistotu ohledně dalšího vývoje stále silně expanzivní měnové politiky. Tematické rozpětí ECB se rozšiřuje do nevídaných rozměrů, když se nově týká i posuzování dopadů změny klimatu. I to bude předmětem diskusí s konkrétním dopadem do ekonomiky a finančního sektoru.

Z pohledu finančního trhu je ale nejzajímavější úprava inflačního cíle. Podle očekávání ECB již nebude mířit těsně pod dvouprocentní inflaci, nýbrž přímo na dvě procenta. To usnadní komunikaci měnové politiky. ECB prezentuje tento cíl jako symetrický. Takže by měla stejně bránit podstřelování i přestřelování tohoto cíle. Nicméně podstatnou změnou je to, že ECB se bude rozhodovat na základě kontextu.