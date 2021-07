Česká koruna od březnového vrcholu pandemie začala postupně získávat pevnou půdu pod nohama a zpevnila z okolí 26,50 koruny za euro o více než korunu. Hlavním hnacím motorem byly sázky na konec pandemie, startující domácí oživení a vidina rychlejšího růstu domácích úrokových sazeb. A především, to vše probíhalo na pozadí příznivých podmínek na globálních finančních trzích. Bez nich jsou koruně zpravidla všechny domácí trumfy málo platné. Na začátku léta jako by však tyto trumfy trochu začaly ztrácet na lesku a koruna se začala dostávat pod tlak. Co se mění?