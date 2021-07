Byla to v září 2019 velkolepá zpráva. Vláda oznámila vznik Národního rozvojového fondu, z něhož měly téct miliardy do výstavby silnic, škol a nemocnic. Po téměř dvou letech činnosti jsou na stole dva projekty, které čekají ještě roky dalších jednání. Získat další informace už je obtížné, fond nic o svých dalších záměrech nechce komentovat s odvoláním na bankovní tajemství.

Takový je zatím výsledek dohody čtyři největších českých bank se státem na vzniku fondu, který vznikl výměnou za to, že na banky nebude zavedená sektorová daň, kterou navrhovala vládní ČSSD. Zástupci takzvané velké čtyřky ve složení Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a UniCredit podepsali se státem už dříve memorandum, podle něhož do rozjezdu fondu vloží sedm miliard korun. „U složitějších projektů mohou uplynout i čtyři roky, než podepíšeme smlouvu o úvěru,“ vysvětluje v rozhovoru pro HN Martin Bartyzal, šéf rozvojového fondu, jenž loni v listopadu získal licenci České národní banky.

HN: V listopadu jste získali licenci fondu, od té doby o něm ale nebylo moc slyšet. Proč? Nic se nedělo?

Sleduji tiskové zprávy, které Českomoravská záruční a rozvojová banka vydává, takže já jsem nějaké zprávy slyšel a byla jich celá řada. Nicméně druhá část odpovědi je, že já jsem u tohoto projektu na externí bázi od března a byl jsem jmenován v polovině května. Těžko tak mohu komentovat všechny detaily, které vznikly před mým příchodem.

HN: Zkusím se zeptat jinak. Děje se ve fondu něco? Je to živý organismus s řadou novinek a změn, o kterých můžeme informovat?

Ve fondu se toho děje hodně a řekl bych, že od té doby, co jsem do projektu Národního rozvojového fondu přišel, tak mohu říct jednou větou: Národní rozvojový fond je velice dynamický start-up. Což znamená, že je to nová firma, která byla v květnu personálně doplněná, což jsou dva měsíce. A od té doby vidím u svých kolegů a řady dalších lidí, kteří jsou v tomto projektu zainteresováni, hodně pozitivní energie a chuti naplnit ideu fondu.