Hned první den po nástupu do Bílého domu se demokratický prezident Joe Biden znovu připojil k pařížské klimatické dohodě, kterou jeho republikánský předchůdce Donald Trump vypověděl. Biden si následně stanovil ambiciózní cíle. Do roku 2035 by měly Spojené státy veškerou svoji elektřinu vyrábět z čistých zdrojů energie. Celkové emise skleníkových plynů by se měly snížit nejméně o polovinu ještě o pět let dříve, do roku 2030.