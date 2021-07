Proč by si svět měl dělat starosti, když Írán ohlásí, že bude výrazně více obohacovat uranovou surovinu? Protože možná sice ještě nemá schopnost vyrábět ji v množství a kvalitě potřebné pro výrobu atomové bomby, určitě je to však mnohem více, než je zapotřebí pro civilní použití. Proto vydali ministři zahraničí Británie, Francie a Německa varovné prohlášení a ve stejném tónu se nese i reakce Washingtonu. A nadšení nepanuje ani v Pekingu a v Moskvě, kde mají jinak pro teokratický režim v Teheránu porozumění.

Proč si všichni dělají tolik vrásek? Protože – až na Německo – všechny zmíněné země spojuje jeden rys. Jsou to země vlastnící jaderné zbraně, které nestojí o to, aby se tento klub rozšiřoval. Jednak by se naředilo jejich výsadní postavení, jednak – a to je nejspíše podstatnější – by jaderně vyzbrojený Írán razantně zvýšil riziko závodů v atomovém zbrojení na strategicky významném Středním východě.