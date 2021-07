Fitness náramky a chytré hodinky se stávají stále běžnějším doplňkem. Údaje o tom, kolik jste nachodili kroků nebo jaký máte v průběhu dne tep, by brzy mohly sloužit jako informace pro lékaře a zdravotní pojišťovny. „Telemedicína v pravém slova smyslu je postavena především na sdílení dat, která mohou pomoci hlídat váš zdravotní stav a v případě nemoci lékařům pomoci včas a lépe zasáhnout,“ říká náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) pro informatiku Tomáš Knížek.

Telemedicína, o které se zvláště od začátku koronavirové pandemie mluví čím dál častěji, totiž znamená více než jen komunikaci s lékařem on-line nebo přes telefon. Ačkoli se tento způsob komunikace během lockdownu osvědčil, například praktický lékař Jan Lukeš z Karlovarského kraje na něj nerad spoléhá. „Úplně bych to nepřeceňoval. Používám to v některých případech, ale na první diagnostiku ne. Vyšetření to nenahradí,“ upřesňuje. Telefonování s pacienty mu slouží jen k tomu, aby se jich zeptal, jak se lepší jejich stav, nebo aby je nasměroval, než do ordinace dorazí osobně.