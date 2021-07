Historicky nevídaná dohoda, nejdůležitější daňová změna za posledních sto let či unikátní příležitost ke zkrocení nadnárodních firem. Tak se mluví až o 250 miliardách dolarů, které by měla přinést dohoda o zdanění firem, podepsaná 130 zeměmi sdruženými v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (země „představují“ až 90 procent světového HDP). Miliardy by měly pomoci nastartovat postcovidovou ekonomiku a umožnit státům, aby se zaměřily na důležité investice do infrastruktury, boje proti klimatickým změnám a sociálního státu.