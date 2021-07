Když už děláte předvolební kampaň přes půl roku, když už vás chce volit něco přes pět procent voličů, což je v Česku zhruba čtvrt milionu lidí, když už do voleb zbývá jen necelých sto dní, to už je docela načase napsat si nějaký volební program. A expolicista Robert Šlachta to teď konečně udělal. Ve čtvrtek ho představil. Nadvakrát. Poprvé se mu to nepovedlo. Sedl si s kameramanem k dětskému hřišti a nebylo ho slyšet. Děti Roberta Šlachtu překřičely. Takže se šlo natáčet znovu, do kanceláře.