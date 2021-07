Státy světa se dohodly na největších změnách v daních za mnoho desítek let. Jejich cílem je především skoncovat s byznysem daňových rájů, kde firmy neplatí prakticky žádné daně. A také více zdanit největší nadnárodní společnosti, především digitální giganty, jako jsou Google či Facebook. Ty dnes v řadě států platí jen zcela minimální daně, byť v nich mají vysoké příjmy. Česko dlouho váhalo, jestli má změny podpořit. Nakonec s nimi souhlasilo. Do státního rozpočtu by mu to mělo ročně přinést jednotky miliard korun.

„Tato historická dohoda znamená, že velké nadnárodní firmy budou všude platit takové daně, jaké by měly,“ prohlásil šéf Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Matthias Cormann. O změnách státy vyjednávaly právě v rámci OECD. Podpořilo je 130 zemí, což jsou téměř všechny, které byly součástí rozhovorů.