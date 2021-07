Po více než 40 letech mají Češi reálnou šanci podívat se znovu do vesmíru jako astronauti. Evropská vesmírná agentura (ESA) teď hledá novou generaci profesionálů, které vyšle plnit speciální úkoly několik set kilometrů daleko od zemského povrchu. Do výběrového řízení, které odstartovalo koncem června, se přihlásilo přes 22 tisíc lidí. A vůbec poprvé je mezi nimi i 202 Čechů.

„Byla to pro mě povinnost vůči sobě samému a také vůči mým studentům. Je to ten moment, kdy mohu říci: Když jsem to zkusil já, vy můžete také. Jít příkladem je u profese astronauta dost důležité,“ říká v rozhovoru pro HN Jaroslav Kousal, jeden z přihlášených Čechů.

Pokud vědec a pedagog z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty strojní ČVUT projde úzkým sítem výběrové komise, může se dostat do elitní skupiny čtyř až šesti nejlepších kandidátů, kteří získají místo na vesmírné misi. K nim agentura přibere ještě 20 adeptů na pozici náhradníka. Pro mnohé fanoušky vesmírné vědy je to šance, na niž čekali celý život. Nejdřív však musí projít pětikolovým výběrovým řízením, které v mnohém připomíná nábor letců do bitevníků.