Poslanec ODS Jan Skopeček nechce, aby nějací cizinci řídili v Česku české instituce. Ty národní, ty, co jsou jen a jen naše a nikoho jiného. „Až do dnešního protestu několika výtvarných umělců jsem netušil, že šéfkou Národní galerie je Polka. Mám Poláky rád, je to hrdý národ, který nás má v oblibě, ale přece jen jsem přesvědčen, že instituci tohoto charakteru, navíc s adjektivem národní v názvu, má vést prostě Čech.“ To opravdu na svém twitterovém profilu ve čtvrtek napsal poslanec ODS, hlavní ekonomická tvář strany. Ne Tomio Okamura ani předseda Dělnické mládeže.