Ještě loňský rok touto dobou se zdálo, že i přes koronavirovou pandemii a s ní spojený propad ekonomiky do recese bude dost času na to, dát české veřejné finance vcelku do pořádku, než na ně dopadnou zásadní problémy spojené se stárnutím populace. Naše projekce ukazovaly, že k nárazu na dluhovou brzdu na úrovni 55 procent HDP dojde při zachování dosavadních příjmových a výdajových politik téměř za čtvrtstoletí, v roce 2043.

Stačil jediný rok, v němž se potkaly dopady pandemie s mimořádně nezodpovědnou fiskální politikou – příkladem za všechny je výrazné snížení daní či navyšování důchodů nad rámec zákonné valorizace –, a dluhová brzda je rázem na dohled. Projekce nyní ukazují, že bude prolomena už za tři roky. Protože je dluhová brzda v českém právním řádu teprve krátce a dosud od ní byly veřejné finance dost daleko, natož aby byla skutečně aktivována, jen málokdo si umí opravdu představit, co všechno by tato automatická opatření zaměřená proti přílišnému zadlužování státu v praxi znamenala.