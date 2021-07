Firmy a podnikatelé v Česku stále ve velké míře používají v obchodním styku směnky. V současnosti se o nich hodně mluví třeba v souvislosti s krachem investiční skupiny Arca Investments, která tímto způsobem zajišťovala závazky vůči svým věřitelů. Poté co se společností bylo zahájeno insolvenční řízení, a to v Česku i na Slovensku, uplatňovali držitelé směnek svá práva přihláškou pohledávky. Spolu s tím však museli soudu do úschovy odevzdat i originál příslušné směnky. Pokud by se v mezidobí rozhodli cenný papír převést na někoho jiného, je to v zásadě možné. Je ale potřeba dodržet přesně daná pravidla.