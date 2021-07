Podnikateli Tomáši Čuprovi se v posledním roce a půl daří vše, na co sáhne. Jeho Rohlík.cz loni zdvojnásobil svůj obrat a letos v únoru investoři rychle rozebrali dluhopisy e-shopu skoro za dvě miliardy korun. V březnu následovala pětimiliardová investice a nyní internetový supermarket od svých stávajících investorů dostal dalších 100 milionů eur (2,6 miliardy korun) na plánovanou expanzi po Evropě.

Díky tomu se z Rohlíku stal vůbec první český jednorožec, tedy start-up s hodnotou přesahující miliardu dolarů (21,5 miliardy korun). Sama firma uvádí, že ji investoři čerstvým financováním ocenili dokonce na jednu miliardu eur, což se rovná 25,5 miliardy korun.

Současné investiční kolo vedl britsko-americký fond Index Ventures a podíleli se na něm i další spolumajitelé Rohlíku. Mezi ty se řadí francouzský fond Quadrille Capital, česká investiční společnost Enern nebo takzvaný family office R2G. Ten spravuje peníze zakladatelů antivirového Avastu Eduarda Kučery a Pavla Baudiše nebo Oldřicha Šlemra, někdejšího spolumajitele České gumárenské společnosti. Všichni jmenovaní se stali podílníky nově vzniklé skupiny Rohlik Group, v níž drží většinu, 56 procent, Čupr.

„Tato investice ukazuje důvěru našich investorů v rychlý růst skupiny. Nyní jsme vnímáni jako evropská společnost, schopná rychle expandovat na velmi náročných západoevropských trzích,“ říká Čupr. Připomíná také, že v následujících týdnech jeho e-shop chystá expanzi do Mnichova a dalších německých měst, kde bude působit pod názvem Knuspr.de. Poté chce svůj byznys rozšířit i do Rumunska, Itálie, Francie a Španělska. Vedle Česka firma už teď rozváží potraviny i v Maďarsku a Rakousku.

Rohlík.cz je jedním z vítězů koronakrize. Kvůli omezení pohybu lidé v předešlých měsících méně chodili do supermarketů a potraviny více nakupovali přes internet. Loni tak podle předběžných výsledků dosáhl internetový supermarket obratu přes 7,8 miliardy korun. Předloni přitom utržil „jen“ 4,2 miliardy.

Čísla o zisku či ztrátě ale e-shop tají. Podle Čupra je nyní celá skupina v červených číslech a vydělává zatím jen v Česku a Maďarsku. Vzhledem k nákladné expanzi Rohlik Group i nadále počítá, že zůstane ve ztrátě, což je u rostoucích start-upů běžné.

Pro Rohlík je teď klíčový start v Mnichově a dalších německých městech, kde se utká s podobně dravými konkurenty. V bavorské metropoli už potraviny rozváží původem berlínský start-up Gorillas. Ten letos v březnu posbíral další kapitál v hodnotě 244 milionů eur (6,2 miliardy korun) a stejně jako Rohlík se může pyšnit titulem miliardového jednorožce.

Ještě více peněz stojí za tureckým potravinovým e-shopem Getir, který před dvěma týdny vstoupil do Berlína a do dvou let se chystá rozšířit i do dalších německých měst. Investoři začátkem června Getir ocenili na závratnou sumu 7,5 miliardy dolarů (161 miliard korun), když do něj vložili přes půl miliardy dolarů.

Getir i Gorillas se zaměřují na dovážky potravin do 15 minut od objednání, Rohlík to zvládá do dvou hodin. Čupr ale uvádí, že oba konkurenti vozí spíše drobné nákupy, zatímco zákazníci jeho e-shopu za jednu objednávku v průměru utratí dva tisíce korun. „Typický zákazník využije oba typy těchto služeb,“ řekl český podnikatel americkému Forbesu.

Hodnotu přesahující miliardu dolarů má z českých technologických podniků vedle Rohlíku i antivirový Avast. Ten se ale za jednorožce obvykle neoznačuje. Historie Avastu sahá až do roku 1988, miliardové ocenění přitom od investorů získal až v roce 2014. Aby se start-up stal jednorožcem, musí platit, že kapitál od investorů sbírá pravidelně už od svého založení.