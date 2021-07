Narodil se do zemědělské rodiny. Vystudoval vysokou školu zemědělskou. A vybudoval co do rozlohy polí čtvrtou největší zemědělskou firmu v Česku. „A to bez toho, abych cokoliv privatizoval nebo zdědil,“ zdůrazňuje dvaačtyřicetiletý podnikatel Josef Kolář. Jeho společnost Rhea Holding působí na jižní Moravě a v Jihočeském kraji. Hospodaří na 22 tisících hektarů vlastní zemědělské půdy, lesů a rybníků. Kupříkladu česká jednička Agrofert, který premiér Andrej Babiš vložil do svých svěřenských fondů, má 116 tisíc hektarů.

V roce 2019 měla skupina Rhea Holding tržby 2,2 miliardy korun a více než 500 zaměstnanců, přesto se Kolářovi stále daří vést společnost jako rodinnou firmu. „Kromě pracovitosti a píle jsem měl také velké štěstí. Do firmy, která tehdy byla podstatně menší, jsem nastupoval jako zaměstnanec. Kolega, který ji vlastnil, se pak jednoho dne rozhodl, že ji prodá. A já do toho šel – po hlavě,“ popisuje Kolář. V bance si vzal úvěr a firmu koupil. Dnes to vnímá jako obrovský hazard, který vyšel. Od té doby rodinnou firmu rozvíjí za pomoci půjček, které splácí.