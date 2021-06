Pravděpodobnost schválení nového stavebního zákona vzrostla. A to navzdory nesouhlasu senátorů, kteří chtějí jeho kompletní zamítnutí a ve čtvrtek návrh hodlají vrátit zpět do sněmovny. Vládní hnutí ANO je blízko získání podpory od KSČM, která by mu umožnila Senát přehlasovat. Komunisté návrh podporovali od počátku příprav, otočili až těsně před hlasováním ve sněmovně. Vadil jim pozměňovací návrh, který umožňuje výstavbu bytů bez venkovního světla nebo větrání. V praxi by tak místo oken stačilo byt vybavit umělým osvětlením nebo vzduchotechnikou.