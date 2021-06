Podobně jako většina politiků zdůrazňuje český premiér Andrej Babiš (ANO) na Twitteru hlavně úspěchy své vlády, nebo kritizuje soupeře. Jen zcela výjimečně se pouští do hádek s ostatními uživateli této sociální sítě. Nehledě na to, že za Babiše příspěvky píší k tomu najatí lidé. To slovinský premiér Janez Janša se chová opačně – na Twitteru se denně s někým hádá a pro ostré slovo nejde daleko. Od čtvrtka přitom nezastupuje jen Slovinsko, ale celou Evropskou unii – jeho země jí bude příštích šest měsíců předsedat.