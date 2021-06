Po krachu námluv s ČSSD jejich šance dostat se letos do sněmovny rapidně klesly, Zelení přesto věří, že do voleb v říjnu se to ještě změní. „Podle agentury Median máme volební potenciál šest procent. Je to samozřejmě ideální scénář, ale mám pocit, že cokoliv je možné, hodně voličů a voliček se rozhoduje na poslední chvíli,“ říká spolupředsedkyně Zelených Magdalena Davis.

Strana, která toto úterý zahájila volební kampaň, chce vedle svého základního cíle – ochrany životního prostředí nebo letité snahy přivést více žen do politiky – vsadit i na některá třaskavější témata. A trochu se tak vymezit proti politické konkurenci.