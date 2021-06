Když snížíte podporu v nezaměstnanosti, motivujete lidi, aby si našli práci. Tvrdí to analýza investiční společnosti Jefferies, podle níž počet nezaměstnaných Američanů klesá rychleji v těch státech, které omezují velikost podpory. Tu federální vláda navýšila s příchodem pandemie, aby pomohla lidem překonat období krize. „Nyní ale štědré benefity situaci na trhu práce spíše zhoršují,“ říká republikánský guvernér státu Missouri Mike Parson. Podle něj vyšší dávky odrazují nezaměstnané od hledání práce. Tak prosté to ale není. Experti upozorňují, že část lidí se bojí chodit do zaměstnání kvůli riziku nákazy covidem.