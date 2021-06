Hodonínský podnikatel Ladislav Korbel měl škody po čtvrtečním tornádu obhlédnuté rychle. Jeho firmu Westpra provozující autoservis a tenisovou halu živel zcela zničil. Škody odhaduje na 35 milionů korun a nepočítá, že by mu pojišťovna nahradila vše. O to více ho překvapila nabídka ministerstva průmyslu a obchodu přispět zničené firmě částkou do jednoho milionu.

„Při ztrátách v desítkách milionů je taková pomoc nicotná,“ uvedl Korbel a popsal, jak se tornádo prohnalo celým areálem. „Vyvažovačky, zouvačky, vše bylo zničené a poházené po servisu. Počítáme totální zkázu,“ řekl. Likvidátor pojišťovny u něj ještě nebyl, podnikatel ale počítá s tím, že od pojišťovny dostane zhruba dva miliony korun. „Bude se to brát jako velká vichřice a tam bude zlomkové plnění,“ odhadl.