Reflex Capital, investiční fond vedený miliardářem Ondřejem Frycem, nainvestoval desítky milionů korun do dvou technologických start-upů. Dvojici spojuje především to, že díky dopadům pandemie na celou společnost zažívají úspěšné byznysové časy. Reflex oznámil, že vstupuje do české platformy organizující virtuální meetingy a konference Happenee, do které nalije více než 38 milionů korun. Společně s další investiční skupinou Miton pak ohlásil investici přesahující 20 milionů korun do start-upu VOS.health, který pomáhá pečovat o duševní zdraví.