Svačinka pro děti v mateřské škole se musí vejít do osmi korun, oběd pro středoškoláka do 37 korun za porci. Uvařit za takovou cenu chutné a zdravé jídlo, nad kterým nebudou děti ohrnovat nos, není jednoduché. Ministerstvo školství se rozhodlo reagovat na rostoucí ceny potravin a po 10 letech chce zvednout limit pro jejich nákup do škol zhruba o 20 procent. Pokud toho školní jídelny využijí, rodiče se musí připravit na zdražování stravného.

„Určitě toho využijeme, velmi jsme to přivítali. Máme doporučení kupovat podestýlková vejce místo těch z klecových chovů, dbát na kvalitu. To teď moc nejde. Když jeden den koupíme něco dražšího, další den to musí být zase levnější. Problém je hlavně v zimě s ovocem a zeleninou, kdy jsou hodně drahé. Takhle jich dětem budeme moct dopřát více,“ říká například Vladimíra Černá ze školní jídelny ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic v Praze.