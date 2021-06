Kdo dával pozor ve škole, ví, že Jupiter je největší planeta sluneční soustavy. A také to, že je v pořadí pátá od Slunce. Kdo se zajímá o astrofyziku, ví také to, že přes svoji značnou vzdálenost od žhnoucího centra naší soustavy je tato planeta až neobvykle horká. Vědcům tuto informaci zajistily sondy Voyager 1 a 2, které kolem Jupiteru proletěly v 70. a 80. letech minulého století. Vzdálenosti od Slunce by odpovídalo mrazivých minus 110 stupňů Celsia, místo toho teplota atmosféry dosahuje až 325 stupňů. Příčinu vědci odhalili až nyní, atmosféru Jupiteru i sousedního Saturnu ohřívá jejich polární záře.