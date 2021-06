Slibem nezarmoutíš. Dokonce ani své vlastní voliče. Politické strany v Česku to dobře vědí. Právě teď nám zase slibují, že naprosto zásadně zlepší podmínky pro naše životy, budeme mít spoustu peněz a samé radosti. A vůbec jim nevadí, že to slibují třeba už podruhé, potřetí, a ani se u toho nezačervenají. Zčásti proto, že se spoléhají na to, že máme krátkou paměť. A my ji bohužel krátkou máme. Zčásti proto, že už tak nějak považujeme za normální to, jak moc se nás politici snaží opít rohlíkem. A ono se to normou skutečně stalo.

Jedno staré české přísloví říká, že na slíbené se čeká tři roky. V české politice je to mnohem déle. Nestačí ani jedno celé čtyřleté volební období. Obě současné vládní strany nám toho před čtyřmi lety slíbily opravdu hodně. Něco splnily, to ano, ale přehlídka všeho, co jsme měli mít a nemáme, je o poznání delší. I když u mnohého můžeme být rádi, že zůstalo jen na papíře. Jak říká jiné české přísloví, sliby jsou jako úplněk, neplatí-li zcela, slábnou každým dnem. Tak se pojďme podívat, co všechno ze slibů vládních stran zesláblo tak moc, že to vůbec není. Namátkou: