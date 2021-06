Cestování obytným autem nebo karavanem má spoustu výhod. Snadné nalezení dobrého místa mezi ně nepatří. Najít ideální místo, kde by člověk rád strávil pár nocí, může trvat i několik hodin a mnoho kilometrů strávených popojížděním, kdy člověk z původně vytipovaného místa odjíždí například proto, že je tam nepříjemný majitel, hromady odpadků a chybí sprchy.

Usnadnit karavanistům práci s výběrem ideálního tábořiště se rozhodli dva kamarádi Jakub Zdechovan a Vítězslav Válka, kteří loni přišli s cestovatelským projektem Camperguru. Je to přehled pěti procent nejlepších destinací pro karavany a obytné vozy v různých zemích Evropy. I když je Camperguru v úplném začátku, už nyní má za zády silného investora, patnáct zaměstnanců a stále roste.

S nápadem přišel Jakub Zdechovan na podzim 2020, když ve vyhřátém kempu v Chorvatsku přemítal nad tím, co kempařům chybí a co by jim mohlo udělat radost. „Já už různých nápadů za ty roky cestování v obytňáku měl mnoho, ale žádný nebyl dostatečně inovativní, dostatečně jiný na to, aby stálo za to se do něj pustit,“ vzpomíná Zdechovan. Kempovali tehdy společně s Vítězslavem Válkou. Tomuto nápadu věnovali pár hodin diskusí a dohodli se, že tenhle experiment zkusí.

Rodina Válkových strávila v obytňáku celkově rok a půl, a jak Válka sám říká, na vlastní kůži si se ženou vyzkoušeli, že hledání dobrých míst zabere spoustu času, kterého jako pracující rodiče na cestách neměli nazbyt. „Zjistil jsem, že nám vlastně stávající možnosti moc nevyhovují. A že web nebo appka, která by nás inspirovala, kam vlastně jet, kombinovala výjimečná místa bez ohledu na jejich typ s dobrými fotkami a bylo na ni spolehnutí po celé Evropě, by se nám dost hodila. Tak jsme ji vymysleli,“ dodává Válka.

Cílem není kvantita, ale kvalita

První fáze nevyžadovala téměř žádné finance. Jakub Zdechovan je profesionální fotograf a s komerčním focením má dlouholeté zkušenosti. Válka je zase webový designér s dvacetiletou zkušeností, takže postavit ideový koncept nebylo těžké. „Do party jsem pak přizval ještě kamaráda Alexe ze Španělska, se kterým už jsme spolupracovali v oblasti fotobank a blockchainu, protože do našeho hippies týmu dokáže vnášet strukturu a řád. Tehdy jsme se dohodli na třetinových podílech a třetinových výdajích třeba za programátora. Všichni jsme schopni Camperguru financovat ze svých příjmů,“ upřesňuje Válka.

Camperguru je v angličtině a představuje místa zatím sedmi států Evropy včetně Turecka či Albánie. Cílem webu není nabrat co nejvíce míst bez ohledu na kvalitu či legálnost parkování. Ukazuje cestovatelům jen ta místa, kde nejenže nedostanou pokutu za parkování nebo přespání, ale odnesou si zážitek a budou se tam rádi vracet. „Takových je na světě jako šafránu. My je najdeme a zařadíme na Camperguru,“ vysvětluje Válka. Camperguru je tedy pro karavanisty něco jako web Amazing Places pro milovníky nevšedních penzionů.

Unikátní lokalita a příjemný majitel

Jednou ze zásad tvůrců Camperguru je, že kempovací místa osobně vybírají, navštíví a prověří. Na jaře už projeli větší část španělského jihu. Aby na to nebyli sami, mají tým ambasadorů, zkušených cestovatelů, kteří sdílí kritéria výběru. „Každý má na starosti svou oblast, například Belgii nebo španělskou Andalusii, a dokážou takové místo vyhledat, nafotit a pečlivě zkontrolovat. Každou lokaci, kterou vytipujeme, nejdříve máme v kolekci Nominated spotů, těch bude teď ze začátku hodně. A pokud je majitel otevřený spolupráci a náš tým při fyzické obhlídce místo vyhodnotí jako kvalitní, komfortní a krásné, označíme jej jako Verified spot. Také máme divokou kartu, kam přidáváme skvělá místa zdarma nebo místa, kde jsou specifické podmínky, ale přesto jde o kouzelný prostor. Říkáme jim Joker spoty,“ popisuje Válka.

Tvůrci Camperguru říkají, že na svůj web zařadí zhruba jen pět procent těch nejlepších míst. Pro výběr mají pečlivě připravená kritéria, přičemž tím hlavním je, aby místo mělo kouzlo, aby nabízelo něco speciálního a osobitého. „A dále, pokud dané místo má majitele, měl by být příjemný a lokalitu dotvářet,“ vyjmenovává Válka. Camperguru ke každému zařazenému místu uvádí i technické informace, jako například jestli je tam k dispozici elektřina, toalety, odpadkové koše, pitná voda a podobně.

Chtějí velké i malé kempovací lokality

Web Camperguru obsahuje první krásná místa, firmu majitelé oficiálně založili před pár týdny a bankovní účet nedávno. Nedá se tedy nyní určit roční obrat. Ale návštěvnost roste a země, ze kterých cestovatelé web navštěvují, odpovídají zastoupení karavanistů po celé Evropě. „Booking jsme spustili před pár týdny a hned první den jsme byli mile překvapení, že funguje a cestovatelé si místa skutečně rezervují,“ pochvaluje si Válka.

Byznysmodel Camperguru je nastavený tak, že karavanisté neplatí nic, platí provozovatelé míst. Camperguru kombinuje provizní a reklamní model, protože pracuje s pestrou paletou míst vhodných pro camping − od malých soukromých spotů přes vinařství, farmy, stellplatzy až po opravdu velké kempy. „Člověk, který spíš nárazově pronajímá jedno dvě místa, má samozřejmě úplně jinou ekonomiku než velký kemp. My přitom oba vnímáme jako dlouhodobé partnery a chceme jim nabídnout zviditelnění a tu nejlepší prezentaci v záplavě nově vznikajících míst,“ vysvětluje Válka. Tedy kemp, stellplatz, farma či soukromé místo platí za propagaci pevnou částku ročně a Camperguru zajistí propagaci nad rámec zápisu v kolekci. Nebo neplatí dopředu nic a platí jen provize z návštěvy hostů. Výše této provize se pohybuje od nuly procent pro místa, která si propagaci předplácejí, až po osmnáct procent pro místa, která nechtějí nebo nemohou platit roční paušál.

„Naším cílem je provizi držet co nejníže a pomáhat majitelům rychleji růst. Zkušenější provozovatelé oblíbených míst tak vydělají více, když platí částku fixní. Naopak pro opatrné začátečníky bude platba provizí z bookingu jasnou volbou bez rizika,“ vysvětluje Zdechovan. V blízké době by chtěli tvůrci Camperguru pokrýt Evropu a pak se vydat i za její hranice. Místa už mají vybraná, komunikují s majiteli a hledají nejlepší formu vzájemné spolupráce. V plánu je i aplikace pro mobilní telefony.

Investor přispěl jedním milionem

V začátcích Camperguru pomohla investiční skupina Miton, do jejíhož portfolia patří například Bonami, Glami nebo Rohlík.cz. Do Camperguru dala milion korun za desetinový podíl. „Důvodem naší investice je jednak tým kolem Vítka Války, kterého znám, a jednak ambice přinášet karavanistům inspiraci, kam se na svých cestách vydat a vymanit se ze stále stejných, přeplněných destinací,“ říká výkonný ředitel Mitonu David Špinar.

Podle Špinara má karavanové cestování v Česku velký potenciál, i kvůli pandemické krizi a zavřeným hotelům. „Meziroční nárůst karavanistů − ať už ve vlastních karavanech nebo těch z půjčovny − je jednoznačně patrný a výrazný. Ale většina z nich nemá s tímto způsobem trávení volného času velké zkušenosti. A proto je tu prostor pro projekty, jež jim to usnadní. Poradí, kde a jak si takový karavan pořídit nebo půjčit, kam s ním jet a co tam dělat,“ uvažuje Špinar. I proto na začátku letošního roku Miton investoval i do Campiri.com, on-line půjčovny obytných vozů a karavanů.