Zájemce si chce koupit nové auto, a tak se vypraví do showroomu. Prochází mezi jednotlivými modely, nakukuje do interiérů, zjišťuje technické informace a prohlíží si i takové detaily, jako je polstrování sedaček nebo upevňovací sítě v kufru auta. A to vše ze své židle u počítače. Virtuální showroom nových vozů, který nyní nabízí Škoda Auto jako alternativu klasických kamenných showroomů, je inovace, jež vznikla jako reakce na pandemickou krizi. Škodovka jej vyvinula společně s izraelským start-upem Matter v době, kdy kvůli epidemii musely být showroomy zavřené.

„V showroomu je možné prohlížet a procházet vozidla, jako by tam zákazníci byli osobně. Štítky, videa a zvukové soubory poskytují nepřeberné množství informací o každém voze,“ říká mluvčí Škody Auto Martin Ježek. Zdaleka ale nejde o dočasnou záležitost jen pro dobu pandemie. Škodovka nyní virtuální showroom testuje a průběžně vyhodnocuje. „Jde o inovaci, která produkty Škody Auto novou formou přiblíží, a to i po době omezení spojených s bojem proti pandemii covidu-19. Představuje technologii, kterou chceme rozvíjet dál,“ vysvětluje Ježek.

Pandemie nastartovala inovace i v dalších odvětvích, například v prodeji potravin. On-line supermarket Rohlik.cz čelil extrémní poptávce, firma tedy musela mnoho energie věnovat tomu, aby vůbec udržela provoz při více než dvojnásobném objemu objednávek. „Nejvíce nás limitovala kapacita našich distribučních center, proto jsme otevřeli nové centrum v Horních Počernicích. Zároveň jsme průběžně upravovali a zjednodušovali procesy, abychom vyhověli narůstající poptávce po nakupování potravin on-line,“ říká výkonný ředitel firmy Rohlik.cz Petr Pavlík. Spustili například novinku v podobě on-line reklamace − zákazníci nemusí nikam volat nebo psát, vše vyřídí automaticky přes internet. Zákazník na webu či v aplikaci vybere položku k reklamaci a kompenzace v podobě kreditů se mu okamžitě připíše na účet.

On-line prodej v síti luxusních restaurací

Inovovat v době pandemie musely i restaurace. Například síť Ambiente zavedla on-line prodej a rozvoz jídla ze svých restaurací pod značkou Ambiente Doma. „Z pohledu technologií se dá těžko mluvit o inovaci, ale z pohledu pojímání našeho podnikání to byl zásadní krok. Musíme přemýšlet nejen nad tím, jak jídlo vypadá na talíři v restauraci, ale také jestli se hodí k doručování domů. Vymýšlíme produkty čistě pro rozvoz, někde již nabízíme zálohované obaly na více použití nebo prodáváme zchlazené jídlo pro pozdější ohřátí,“ přibližuje marketingový ředitel Ambi Jan Nízký. Dodává, že e-shop jim v začátcích pomohl zůstat v kontaktu s hosty, i když byznysový efekt nebyl velký. Později se z rozvozů stal i významný finanční příjem. Službu Ambiente Doma tak chce firma dál rozvíjet i po skončení pandemie.

„Také v nás zůstalo pandemické myšlení, kdy se snažíme tlačit věci dopředu a v technologiích víc hledat možnosti, jak zlepšit hostům zážitek v restauracích. Díky tomu se brzy dočkáme například objednávacích panelů v některých našich konceptech nebo digitalizovaných věrnostních karet,“ vypočítává Nízký.

On-line reklamují tři čtvrtiny zákazníků

Díky pandemii inovovala i Alza, která rovněž zavedla bezkontaktní příjem reklamací, kdy si zákazník sám může vyřídit vrácení zboží nebo reklamaci. „Postupem času si na to většina zákazníků zvykla a nyní takto na prodejnách reklamace vyřizují tři čtvrtiny z nich. Během první vlny pandemie jsme na našich prodejnách také zavedli video obsluhu zákazníků, kdy se téměř nepotkali s fyzickou obsluhou. Přechod celé prodejní sítě na bezkontaktní obsluhu se povedlo realizovat v rekordním čase 65 hodin,“ říká Miroslav Kövary, ředitel prodejní sítě firmy. Alza si tuto inovaci nechá i v době po pandemii. Už začala například instalovat reklamační AlzaBoxy na pobočkách.

Nováčci se seznámí s týmy v celé firmě

Slevový portál Slevomat během pandemie nasadil výrazně vylepšeného chatbota, který pomohl odbavovat nejčastější dotazy zákazníků. Těch bylo totiž během pandemie více než obvykle. „Zákaznické oddělení bylo natolik vytížené, že mnozí měli blízko k vyhoření,“ přiznává ředitel Slevomatu Ladislav Veselý.

Slevomat zavedl inovaci také v oblasti přípravy nováčků na nástup do práce, tedy onboardingu. „Naším cílem bylo pomoci nováčkům, aby se ve firmě dobře zorientovali a neznali jen HR a svůj tým. Vytvořili jsme proto takzvanou Cestu nováčka, která začíná dnem D a setkáním S,“ přibližuje Veselý. V praxi to znamená, že nováček projde celkem jedenácti školeními, kde se seznámí s manažery všech týmů, kteří mu představí, kdo má co na starosti a co jejich týmy dělají. Setkání probíhá za jakýchkoliv okolností a podle situace on-line nebo off-line.

Aplikace pro bezkontaktní ubytování

A inovovaly také hotely, přestože právě ty byly většinu pandemie zavřené a utrpěly největší ztráty. Například síť hotelů Four Seasons vyvinula aplikaci, jejíž pomocí je možný téměř bezkontaktní check-in i check-out. „Můžete také například napsat našemu personálu, že se vracíte z procházky a chcete, aby byl váš pokoj dříve uklizený, aby tam čekalo konkrétní občerstvení, nebo si objednáte limuzínu. Hosté s námi mohou chatovat už od momentu rezervace, tedy sdělovat své požadavky před samotným pobytem. Vše vyřizují konkrétní zaměstnanci hotelu přímo v Praze, nejde o žádný automat,“ přibližuje mluvčí Four Seasons v Česku Veronika Tamchynová. O aplikaci je prý mezi hosty celosvětově velký zájem.