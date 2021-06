Viděl, co způsobily záplavy v Troubkách v roce 1997. Při tehdejších povodních zemřelo devět lidí, zničeno bylo 150 domů. A v terénu je i teď, kdy koordinuje techniky a likvidátory pojišťovny Direct, se kterými řeší následky tornáda, jež se minulý týden prohnalo jižní Moravou. Devětačtyřicetiletý Jaroslav Mader pro pojišťovny odhaduje škody dost dlouho na to, aby mohl porovnávat. A říká, že to, co způsobilo tornádo, je to nejhorší, co za svou kariéru zažil. „Povodně byly hrozné, ale tady jsem měl pocit jako z válečné zóny,“ říká Mader v rozhovoru pro HN.

HN: Mohl byste porovnat tehdejší povodně v Troubkách s dnešní situací na jižní Moravě?

Nedá se to porovnat, protože jsme teď úplně jinde v tom, co se týče zabezpečení. Organizace práce záchranného systému i dobrovolníků je na jiné úrovni. Při zmíněných povodních tenkrát panoval strašně velký chaos. Levá nevěděla, co dělá pravá. Velmi dlouho trvalo, než naběhly nějaké mechanismy.

HN: Je ale něco, co je podobné?

Podobnosti jsou v rovině lidských tragédií. Lidé opravdu přichází o všechen majetek, spoustě z nich se úplně zbortí svět. Někteří mají rodinné bydlení s dlouholetou historií. Ta citová vazba na pozemky a domy je na Moravě obrovská. Spousta lidí říká, že jim to trhá srdce, protože to například postavil jejich táta. Říkají, že kdyby to viděl, tak by to nepřežil.