„Pravda o covidových injekcích! Jaký je skutečný účel očkování?!“

„Co vy na to, pane premiére? WHO začala couvat: Děti by prozatím neměly být očkovány! A je to venku!“

„Po první dávce se nakazily desítky tisíc lidí. Někteří i zemřeli!“

„Student Jacob, kterému bylo teprve 14 let… 24. května 2021 mu byla aplikována první injekce vakcíny a 13. června 2021 druhá dávka. Podle jeho tety Jacob nečekaně utrpěl srdeční zástavu o pouhé tři dny později…“

„Některé firmy již plánují očkované zaměstnance nahradit. Pravděpodobně během několika let zemřou.“