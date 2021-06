Prodej elektromobilů překoná prodej vozidel s tradičním pohonem do roku 2033. Nejrychleji se trh změní v Evropě, pozadu ale nezůstanou ani Spojené státy nebo Čína. V roce 2045 se už budou vozy s motory na naftu a benzin podílet na celkových prodejích ani ne jedním procentem. Tvrdí to nová analýza poradenské společnosti EY, která o několik let předbíhá dosavadní předpovědi.

Přechod k elektromobilitě je tak další z řady investičních příležitostí. Ukazují to třeba akcie Tesly, které jsou meziročně v plusu přes 230 procent. „Dařit by se mělo i tradičním automobilkám, jako je Daimler nebo BMW,“ říká portfolio manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.