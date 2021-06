U Miloše Zemana jsme zvyklí na hodně, leckdo by řekl, že vlastně na všechno. Ovšem poučený pozorovatel ví, že Miloš Zeman nejen nemá záklopku, ale ani dno. Takže po víkendu můžeme opět říci, že se dostal zase o něco níž, na svůj momentální hloubkový rekord. V rozhovoru pro televizi CNN Prima News se prezident dopustil svých dosud suverénně nejodpudivějších výroků. Jak čistě lidsky, tak politicky.

Nad vším vévodí jeho nechutný útok na sexuální menšiny. Nejde o to, že hájil maďarský zákon, který útočí na homosexuály a který odsoudilo 17 členských zemí Evropské unie. Ale o to, že prohlásil, že gaye a lesbičky dokáže „ještě pochopit“, ale transgender osoby jsou mu doslova „odporné“. Ano, slyšíte dobře. Lidé, kteří se narodili s jinou než většinovou sexuální identitou podle českého prezidenta nezaslouží respekt jako kterýkoliv jiný člověk, ale odpor jako nějaký hmyz. Miloš Zeman se tak dostal mentálně do oblasti, v níž se pohybují neonacistické formace, upírající lidem na základě jejich sexuální orientace lidskost.