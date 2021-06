Odmítnutí UEFA vyhovět žádosti starosty Mnichova o osvětlení městského stadionu v duhových barvách během fotbalového zápasu mezi Německem a Maďarskem, který se koná tento týden v rámci Eura 2020, bylo oprávněné. Nejen proto, že by tímto krokem došlo k míchání sportu s politikou, ale také proto, že by byl kontraproduktivní: německá politika by se chytila do nejnovější Orbánovy pasti.

Mnichovský starosta reagoval na nový zákon, který před týdnem schválil maďarský parlament ovládaný Orbánem a který zakazuje šířit mezi dětmi mladšími 18 let informace, jež by mohly být vnímány jako „propagace“ homosexuality, a vyžaduje, aby organizace měly vládní licenci k provádění sexuální výchovy ve školách.

Údajným smyslem tohoto zákona je „potírat zneužívání dětí“, ale pozměňovacím návrhem na poslední chvíli byla záměrně spojena pedofilie s LGBT osobami. Zákon navazuje na dvě nedávná rozhodnutí Orbánovy vlády omezit práva LGBT osob: zabránit transsexuálům ve změně jména v úředních dokumentech a rozsáhle omezit právo adopce pro samostatně žijící osoby (a páry stejného pohlaví).

V loňském roce József Szájer, přední poslanec Evropského parlamentu za Fidesz, odstoupil za rozsáhlé reakce médií a veřejnosti poté, co se zúčastnil „homosexuálního večírku“, který porušoval přísný lockdown v Bruselu. Když se o tomto skandálu Orbán dozvěděl, prohlásil: „To, co udělal József Szájer, nemá v hodnotách naší politické rodiny místo. Jeho čin je nepřijatelný a neospravedlnitelný.“

Šéf strany neupřesnil, co přesně považuje za nepřijatelné: zda skutečnost, že Szájer je gay, porušení pravidel lockdownu, nebo skandální způsob, jakým byl přistižen, ale jsem si jista, že jeho rozhořčení bylo motivováno poslední uvedenou skutečností. Szájerova sexuální orientace byla ve straně Fidesz od počátku veřejným tajemstvím, ačkoliv je jeho manželka Tünde Handó významnou právničkou a nejnovější Orbánovou kandidátkou do maďarského Ústavního soudu. Szájerův příběh obnažuje pokrytecký postoj Fideszu k homosexualitě. Být homosexuálem není ve straně Fidesz problém, dokud se to nedostane na veřejnost.