Ještě nikdy v historii nevybrali Češi tak rychle tolik peněz na pomoc druhým. Zapojili se chudí lidé i nejvýznamnější byznysmeni. Solidaritě napomohly technologie a bohatší i kultivovanější česká společnost.

Je to dobrá zpráva v těžké situaci. Podle odhadů z nedělního večera byli Češi od rozplynutí tornáda, které za sebou ve čtvrtek večer nechalo zdevastovaný šestadvacetikilometrový pás o šířce 500 metrů na jižní Moravě, ochotní poslat na pomoc druhým minimálně 500 milionů korun. A peněz dál přibývá. „Půl miliardy to bude a to ještě budou připsány na počátku tohoto týdne další částky. Jen Nadace Via již eviduje 153 milionů,“ říká její výkonný šéf Zdeněk Mihalco.

Největší sumu věnoval rodák z Hodonína a dnes druhý nejbohatší Čech Karel Komárek. Vládce skupiny KKCG přes svou rodinnou nadaci a společnost Sazka oznámil poskytnutí 150 milionů korun s tím, že suma se může ještě navýšit podle potřeb. Pochopitelně nezůstal sám, do postiženého regionu přispívají stovky firem z celé republiky.

„Naše společnost nebyla bezprostředně poškozena, přesto fungujeme v omezeném módu, protože rozumíme tomu, že naši lidé potřebují řešit aktuální situaci. Vyrostli jsme tady v regionu a snažíme se maximálně a konkrétně pomáhat,“ říká spolumajitelka břeclavského Alca Plastu Radka Prokopová, která spolu se svým manželem Františkem Fabičovicem zároveň vložila milion na transparentní účet pro další pomoc. Desítky milionů už dohromady poskytly velké korporace, jako je ČEZ, Komerční banka nebo T-Mobile.