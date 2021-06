Byli jsme svědky ničivého tornáda, které za sebou zanechalo mrtvé a obrovské materiální škody. Lidé se ptají: Co bude dál? Může se něco takového brzy zase opakovat? Souvisí to s tím, že počasí u nás není, co bývalo? Teplota se často prudce mění ze dne na den, přibývá bouřek, prudkých lijáků nebo horkých vln. V nedávné minulosti jsme zažívali velké sucho (které rozhodně není dlouhodobě nijak zažehnáno) a ničivé povodně nejsou vzdálenou zkušeností. A to jsme v České republice, ve středu Evropy, a díky své geografické poloze přece jen relativně uchráněni před největšími živelními pohromami. Zprávy ze světa ukazují, že na mnoha místech je situace podstatně dramatičtější. Jak to bude v budoucnosti?

Na mysl přijde pojem globální změna klimatu, o které slyšíme stále častěji. Klima neboli podnebí charakterizuje dlouhodobý a průměrný stav počasí. Jenom pro pořádek si zopakujme, že počasí se svými rychlými změnami a vším, co bezprostředně zažíváme, není totéž co klima, které je například středomořské, arktické a podobně. Ale i ve Středomoří můžeme zažít nevlídné chladno, nebo naopak na studené Sibiři velmi teplé dny, to právě mluvíme o počasí. Globální klima naproti tomu znamená zprůměrované hodnoty počasí, po řadu let sledované a spočítané pro celou planetu. Nejdůležitějším parametrem je pak průměrná teplota, avšak má i mnoho jiných důležitých rysů, jako jsou vodní srážky, proměnlivost v průběhu dne či roku, vzdušné proudění, výskyt mimořádných událostí a mnoho dalších. Zemská atmosféra nás izoluje od chladu vesmírného prostoru a vytváří jakýsi pomyslný skleník, v němž celá příroda, my, celý vět trvale žijeme stamiliony let. V poslední době však roste obsah složek ovzduší tvořících pomyslné sklo skleníku a začíná nám být trochu moc teplo. Mohou za to především zvýšené emise některých látek (takzvaných skleníkových plynů, zvláště oxidu uhličitého CO 2 ), které jsou spojeny s lidskou činností, zejména se spalováním fosilních paliv uhlí, ropy či zemního plynu. Právě ty v největší míře vyvolaly globální změnu klimatu, o které se stále častěji hovoří.