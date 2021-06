Lidé v Česku často nakupují nemovitosti i ve chvíli, kdy to ekonomicky nedává smysl. Už desítky let u nás totiž převládá názor, že vlastní bydlení je lepší a jistější než život v nájmu. Něco pravdy na tom je. Může za to ale fakt, že český trh s bydlením je velmi pokřivený a neefektivní. Ukazuje to analýza, kterou HN sestavily ve spolupráci s ekonomem České spořitelny Michalem Skořepou. Ta odhaluje nejen pokřivení trhu, ale uvádí i konkrétní částky, kdy se ještě vyplatí bydlet v nájmu a kdy už je lepší si koupit byt na hypotéku v krajských městech a v Praze.