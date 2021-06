Na stěně zasedačky slovenské biotechnologické společnosti Axon Neuroscience jsou krásné barevné obrazy. Nemaloval je ale žádný geniální malíř. Jsou to zvětšeniny mikroskopických snímků vnitřku mozku a nervových spojení člověka, který trpí Alzheimerovou chorobou způsobující postupnou demenci. Touto nemocí trpí na světě čím dál víc lidí a mezi farmaceutickými firmami probíhá intenzivní závod o to, kdo první vymyslí funkční lék nebo vakcínu, která by nemoci zabránila nebo pomohla zmírnit její následky.

Střední Evropa má v tomto souboji, ve kterém jde nejen o zdraví lidí a vědu, ale také o velké peníze, horké želízko v ohni. Vědcům slovenské firmy Axon Neuroscience otiskl v červnu prestižní časopis Nature Aging článek, v němž potvrzují výsledky svých klinických studií vakcíny na Alzheimerovu chorobu. „Máme plně ukončenou druhou fázi klinického testování. Na další fázi potřebujeme stovky milionů eur,“ řekl v rozhovoru s HN ředitel firmy Michal Fresser.

Firmu založil v roce 1999 profesor Michal Novák s dalšími vizionáři, když vymyslel tehdy novátorský koncept vývoje vakcíny. Později do ní vstoupil jeden ze slovenských finančních žraloků, podnikatel Mario Hoffmann, lídr finanční skupiny Istrokapitál.