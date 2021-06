David Šťastný, ředitel vinařství Château Valtice, už počítá škody, které firmě ve čtvrtek v noci způsobily silná bouře a krupobití. „Nikdy v životě jsem nic podobného nezažil ani já, ani pamětníci, kteří se o vinice starají třeba 50 let,“ říká podnikatel. „Kroupy dříve chodily v pásech o šířce sto až dvě stě metrů, ale teď to tady letělo ve čtyřkilometrovém pásu,“ tvrdí.

Nejvíc je podle něj zasažen vinohrad mezi Valticemi a zhruba sedm kilometrů vzdálenou obcí Sedlec. „Máme tam přibližně sto hektarů vinic, tam budou škody velké. Vinohrady v současné době nemáme vůbec pojištěny,“ dodává Šťastný.

V pátek navíc na zámku ve Valticích startuje nejstarší tuzemská vinařská soutěž s názvem Valtické vinné trhy. I přes bouři, která se městem přehnala, ji hodlá Šťastný uspořádat. Peníze, které se vyberou během dražby archivních vín, chce poslat obyvatelům nejvíce zasažených obcí na Břeclavsku a Hodonínsku.

Podobně se chovají i další podnikatelé z regionu. I přesto, že tornádo výrazně zasáhlo jejich byznys, snaží se sami pomoci ostatním. „Zemědělci se zapojují automaticky. Každý z nich tady bydlí nebo zde má zaměstnání, berou to jako automatickou věc,“ říká Václav Hlaváček z jihomoravské agrární komory. Zemědělci se svými traktory už od pátečního rána v zasaženém regionu pomáhají odklízet suť ze zničených domů.

Újma na majetku místních farmářů bude podle Hlaváčka značná. „Někteří budou před otázkou jak dál. Pokud jsou specializovaní jen na pěstování ovoce či zeleniny nebo pouze na vinice, budou mít velký problém. Pokud někdo z nich není pojištěný, tak je to skoro neřešitelná situace.“

V zasažených oblastech jižní Moravy jsou vinařů desítky. Některým nezbylo nic jiného, než právě víno. Na sociálních sítích prosí kamarády a veřejnost, aby si víno objednali. Jim by se tak pokryla alespoň část nákladů. „Žádám vás jménem mé rodiny, otce který mě vychoval a dal mi střechu nad hlavou, o kterou teď přišel. Prosím kupte si od nás sudové víno,“ píše na svém profilu na Facebooku vinař Jan Polách. Jeho rodinné vinařství se postupně rozrostlo na 1,5 hektaru v okolí obcí Hrušky a Týnec na Břeclavsku. „V roce 2019 jsme postavili vinný sklep a nevzali si na něj hypotéku. Byli jsme za to rádi, protože přišel koronavirus a vinárnu jsme měli zavřenou,“ popisuje Polách. Jenže tornádo vše zničilo. Škodu na majetku Polách předběžně odhaduje minimálně na pět milionů korun, do budovy přitom investoval deset milionů.

Peníze velkých firem, nábytek a hokejové sbírky

Peníze na pomoc zasaženým obcím od pátku posílají i velké tuzemské firmy, například energetická společnost ČEZ daruje 10 milionů korun. Tornádo na jihu Moravy polostátnímu podniku ČEZ výrazně poškodilo fotovoltaickou elektrárnu Pánov u Hodonína.

Už ve čtvrtek se rozhodl pomoci mobilní operátor T-Mobile. „Lidé na jižní Moravě potřebují pomoc. Přes neziskovou organizaci ADRA okamžitě darujeme pět milionů korun tam, kde to bude nejvíc třeba,“ napsal operátor na Twitteru. Následně uspořádal sbírku i mezi svými zaměstnanci. Další operátor O2 se zase rozhodl lidem z postižených oblastí až do konce léta neúčtovat žádné poplatky za služby, které od něj využívají, stejně zareagoval i Vodafone.

Tornádo v řadě domácností odneslo střechu a výrazně poškodilo či zničilo vybavení domů. Portál s nábytkem Bonami se rozhodl pomoct jednak finančně a zároveň právě poskytnutím nového nábytku těm, kteří ho potřebují. „Příští týden na Moravu vypravíme kamiony se základním nábytkem a vybavením domácnosti,“ napsalo Bonami v pátek na sociálních sítích. Zároveň k tomu rozjelo kampaň Nábytek pro Moravu, kde bude možné přispět zakoupením charitativního voucheru v hodnotě 100 až 10 000 korun. „Hodnotu každého zakoupeného voucheru zdvojnásobíme. Veškerý výtěžek půjde na pomoc obyvatelům zničených obcí, kteří si za něj vyberou potřebný nábytek a vybavení domácnosti,“ dodalo Bonami.

Peníze, které vydělal během čtvrteční akce Riesling Rocks, pošle na jižní Moravu spolumajitel pražského vinného baru Vinograf Jan Horešovský. „Vinograf se bavil, zatímco lidé na Moravě dostávali na frak, včetně našich přátel vinařů. Poslali jsme jim celý zisk z Riesling Rocks a současně vypisujeme program, že i všechno spropitné Vinografu za jeden měsíc půjde na tento účel. Protože jde o příjem obsluhy, nahradíme jí ho,“ uvedl restauratér na Twitteru.

Pomoci se rozhodl i český národní hokejový tým. Hráči i realizační tým se vzdali honorářů za uplynulé mistrovství světa, finančně pomohl i Český svaz ledního hokeje. Celkem tak ze svazu odejde na Moravu jeden milion korun. „Chci poděkovat kapitánovi Janu Kovářovi, který nás dnes ráno kontaktoval s tím, že se hráči vzdají ve prospěch postižených obcí významné části odměn z mistrovství světa a abychom tyto prostředky poslali na jejich účty,“ uvedl v tiskové zprávě prezident svazu Tomáš Král.

Finanční pomoc pošle i extraligový tým Vítkovic, celkem 50 tisíc korun. „Osud obyvatel poškozených vesnic nám není lhostejný, proto jsme se jako klub rozhodli přispět do veřejné sbírky na pomoc lidem ze zasažených oblastí částkou 50 tisíc korun,“ říká majitel klubu Aleš Pavlík. Vítkovice se navíc s dalšími šesti extraligovými kluby připojily k dobročinné sbírce, kde se draží například dres Martina Ručinského či podepsané hokejky. Veškerý výtěžek půjde na pomoc zasaženým obcím.