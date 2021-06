Po katastrofickém zásahu oblasti na jižní Moravě jsou pojišťovny připraveny plně hradit škody, uvádí Česká asociace pojišťoven ve svém krizovém vyjádření. Lidé nemusí čekat na likvidátory a mohou začít odklízet škody. Jelikož následky tornáda spadají do kategorie škod od vichřice a krupobití, jsou podle pojišťoven zcela likvidní. To znamená, že cokoliv je poničené působením tornáda, včetně popadaných stromů, hradí pojišťovny. Aby však lidé získali peníze od pojišťoven, měli by se řídit doporučenými postupy.

Krok 1.

První pomoc. První, komu by lidé měli volat, jsou hasiči nebo záchranáři. Právě ti přijedou na místo jako první a pomohou s odsunem popadaných stromů, vyproštěním lidí ze zablokovaných domů a při poskytnutí první pomoci obětem. Obecné doporučení zároveň zmiňuje potřebu se vyhnout panice, pokusit se zachovat klid a zabránit vzniku dalších škod. Pokud je to možné, pojišťovny doporučují zachránit důležitou dokumentaci, jako například smlouvu o pojištění nebo průkazy totožnosti.

Krok 2.

Dokumentace škody. Je třeba nafotit nebo natočit poškozená místa, aby likvidátoři měli možnost odhadnout majetkovou škodu. „Samozřejmě je dobré udělat detailní fotografie škod. Dnešní mobily už to umí perfektně. Nafotit to z dálky, přiblížit, nafotit jednotlivé kouty toho místa,“ popisuje mluvčí České asociace pojišťoven Veronika Nová. Je v zájmu pojištěnce co nejlépe prokázat škody, pojišťovny ale podle Nové jsou v kalamitním stavu shovívavé a snaží se vyjít vstříc svým klientům.

Pojišťovna Uniqa také upozorňuje, že u pojištěných firem bude potřebovat i účetní evidenci zasažených věcí a stavy majetku před škodní událostí, včetně zásob na skladě.

Mluvčí pojišťovny ČSOB Petr Milata radí rozsah poškození také sepsat. „Pokud si klient není jistý, doporučujeme počkat na technika, který fotodokumentaci a rozsah škod odborně zaznamená. Do té doby nedoporučujeme likvidovat následky škod, není-li to život ohrožující,“ upřesňuje Milata.

Krok 3.

Hlášení pojistné události. Je potřeba zavolat na telefonní linku pojišťovny nebo nahlásit škody přes webové stránky. Každá pojišťovna má telefonní čísla pro tyto případy, některé pojišťovny nabízí i využití mobilních aplikací a předpřipravené formuláře na webu. Vzhledem ke kalamitnímu stavu navýšily pojišťovny počty svých operátorů na infolinkách a přivolaly maximální možný počet likvidátorů.

Pojišťovny oslovené redakcí HN hlásí, že požadavky stíhají vyřizovat ve standardních lhůtách. Co nejdřívější nahlášení události má podle pojišťoven zásadní vliv zejména na rychlost vyřízení požadavku, například na obdržení zálohy. Pracovníci pojišťoven jsou si ale vědomi i toho, že v oblasti vypadává signál.

Krok 4.

Úklid. I ve chvíli, kdy se technik pojišťovny nedostavil na místo, je možné podle České asociace pojišťoven odklízet škody, aby nedošlo k dalším. Odčerpání vody, přesun popadaných věcí, úklid trosek střech a zdí mohou začít hned po důkladném nafocení poškozené budovy.

Krok 5.

Návštěva likvidátora a obdržení peněz. Technici budou v kalamitním stavu pracovat i o víkendu a po víkendu do té doby, než akutní fáze záchrany skončí. Až likvidátor přijde nahlášenou škodu posoudit, lidé budou moct dostat zálohu na pojistném ve výši až 50 procent odhadu škody, nejčastěji na účet během několika hodin až dnů. Zbytek peněz by obětem tornáda měl dorazit v průběhu týdne. Pojišťovny totiž vyhlásily režim takzvané zrychlené likvidace, tedy urychlení celého procesu od posouzení újmy k výplatě odškodného.