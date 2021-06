Spojené státy hodlají masivně investovat do infrastruktury. Prezident Biden nedávno podpořil plán v hodnotě jednoho bilionu amerických dolarů, který by měl výrazně pozvednout zejména dopravní infrastrukturu napříč celou zemí. Z této částky je více než polovina určena na nové výdaje, tedy výdaje nad rámec původních rozpočtových plánů. Největší část investic, a sice 312 miliard, by měla jít na silnice, mosty, železnice a hromadnou dopravu, přičemž dalších 266 miliard půjde na infrastrukturu zaměřenou na přenos a dodávky energií a internet. Co je na plánu poměrně překvapivé je ovšem relativně malá část věnovaná na přechod směrem k elektromobilitě, kde navrhovaných 15 miliard je pouze zlomkem toho, co původně Biden zamýšlel.