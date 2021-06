Vína se vypilo hodně i za covidu. Podle jedné z nejlepších someliérek v Česku Kláry Kollárové z Vinografu se ale výrazně změnilo, jaké víno lidé pijí. Doma je nám totiž líto otevřít si hezkou dražší lahev.

Po rozvolnění už za těmi nejlepšími víny ale můžeme vyrazit do winebarů i přímo k vinařům. V dalším díle seriálu Rozmarné léto proto Kollárová dává tipy na méně známé vinařské oblasti v Česku. Prozradí také, že se Vinograf rozroste, protože se chce dostat blíže zákazníkům, kteří zůstávají čím dál tím častěji na home officu.

Hospodářské noviny · Rozmarné léto: Kam vyrazit za tím nejlepším českým vínem radí someliérka Klára Kollárová

„Náš obor je založený na kontaktu s lidmi a ten za poslední rok nebyl. To, v čem jsme jako Vinograf dobří, je prezentace vín lidem. To ale vyžaduje, že stojíte u člověka, něco mu o víně povídáte, dáváte mu je ochutnat… a to na e-shopu neuděláte. Zprostředkovat toto v on-line světě je extrémně náročné,“ popisuje Kollárová, jak složité bylo překlopit byznys do virtuálního světa.