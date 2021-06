A že se nám pomalu pod rukama rýsuje nová země nezemě, stát nestát, jste si všimli? Je to republika (protože je to opravdu věc veřejná), která převyšuje státy, ale není státem s vládou, parlamentem či radou starších, nemá hranice, je víceméně všude a zabývá se vším (a tím se myslí opravdu vším – od oprav ledniček po placatost země). Je to „stát“, který je planetární a působit v něm může každý, kdo chce a víceméně jak chce. Vítá děti, stejně jako staré a děti jsou migrací do něj nadšenější než ti starší.

Bez tohoto „státu“, bez této komunity, je dnešní svět a život téměř nepředstavitelný. Na jeho existenci jsme si během dvou desetiletí tak zvykli, tak často jej navštěvujeme, až nám přijde přirozený, jako vzduch. Prorostl naším světem jako tuk krkovičkou, ale je jasně svérázný, odlišný. Pod rukama se nám rodí: Nová republika internetu, New Republic of Internet.