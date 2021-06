Osmatřicetiletý Martin Kofroň o svém podnikání vypráví s takovým nadšením a zápalem, který je vidět spíš u jeho o dvacet let mladších zakladatelů start-upů. „Jestli teď vypadám zapálený, to jste mě měla vidět před několika lety,“ směje se. Tehdy, před šesti lety, se mu povedlo doma v garáži v Jaroměři vyřešit bolesti zad, se kterými si tři roky nevěděl rady on ani fyzioterapeuti.

„Byl jsem už zoufalý. Bylo mi po třicítce a nedokázal jsem si ani zavázat tkaničky nebo sedět. Abych se vyspal, tak jsem si břicho podložil dekami, aby se páteř vyboulila a svaly uvolnily,“ názorně ukazuje.