Mikuláš Dzurinda v polovině 90. let sestavil širokou koalici, s níž porazil slovenského silného muže Vladimíra Mečiara. A potom prosadil reformy, které zemi posunuly západním směrem a postavily ji hospodářsky na nohy po hlubokém propadu způsobeném pádem socialismu. Kvůli tvrdosti reforem si ale vysloužil nenávist velké části slovenské populace, což je pocit, který ve slovenské společnosti vůči němu přetrvává.

Dnes sleduje politiku z pozice moudrého muže vedoucího bruselský think-tank Evropské lidové strany. A nestydí se ostře komentovat domácí i evropskou politiku, samozřejmě se základní tezí, že potřeba jsou charismatičtí lídři a reformy, tedy věci, které on sám dobře reprezentuje.

V rozhovoru s HN, který se odehrál na konferenci Globsec v Bratislavě, Dzurinda vysvětluje, kdy a proč si politik musí kleknout, co potřebuje středopravicová strana k tomu, aby vyhrála volby, a jaké mají Češi štěstí, že mají v čele země Andreje Babiše, a ne maďarského premiéra Viktora Orbána.

HN: Nejspíš sledujete českou politiku. Jak vidíte šance středopravé koalice Spolu v českých volbách?

Československo se nedá nesledovat. (Český europoslanec z TOP09) Luděk Niedermayer mi neustále otlouká o hlavu, že bych měl pomoci s něčím, jako byla ta moje široká koalice SDK, která porazila mečiarismus. Šanci vidím poměrně střízlivě a poměrně optimisticky. Šance je veliká i proto, že současná vládní konstelace předvedla to, co předvedla. Lidé mají rádi, když se politické strany spojují, když nabízejí reálnou alternativu. A tam nemám pochybnosti, že to, co se tvoří jako opozice současné vládě, takovou reálnou alternativu nabízí.

HN: Co by dnes měla středopravicová koalice nebo strana v Evropě mít, aby vyhrála volby?

Především silného lídra. Charismatického, silného lídra, který umí zavelet, ale zároveň není nějaký šílený populista. Svým charismatem dokáže na jedné straně držet širokou koalici, na druhé straně oslovit voliče. To považuji za klíčové. Stejně nebo možná trochu méně důležitý, i když to neumím změřit, je program. Aby lidé měli naději, že se něco s výměnou vlády změní. I široká koalice by měla mít základní představu ne o sto padesáti, ale o třech jasných prioritách.