Většině veřejnosti název TTC Marconi nic neříká. Mezi odborníky je však tato česká firma pojmem, protože jde o klíčového dodavatele pro kritickou infrastrukturu v tuzemsku. Podnikání skupiny TTC nepřímo zasahuje každého Čecha: jejím obřím datovým centrem v pražských Malešicích proudí zhruba polovina dat tuzemského internetu. A v areálu firmy v Jinonicích, který patří do realitní části jejího byznysu, se natáčí show Tvoje tvář má známý hlas.

Firma v posledních letech posilovala akvizicemi a hodlá v tom pokračovat. Velké plány má TTC i v Malešicích, kde kromě datacentra vlastní dva další areály. „Chceme zde postupně vybudovat nové moderní centrum a přitáhnout sem technologické start-upy,“ říká v rozhovoru pro HN Josef Šelepa, jednatel a jeden ze spolumajitelů skupiny. Podle něj je TTC Marconi připravena do projektu investovat vyšší stovky milionů korun, aby mohl do dvou let začít fungovat.